شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد توقع عقدا لتوريد وصيانة 141جرارا بـ 466.3 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع عقود تصنيع وتوريد 50 جرار جديد وتحديث 50 جرار من الاسطول الحالى وعمل عمرة جسيمة ل41 جرار أخرى من الأسطول الحالى، بالإضافة إلى عقد صيانة طويل الاجل لمدة 15 سنة خاص ب141 جرار وذلك بين وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكك الحديدية وشركة بروجريس ريل لوكوموتيف، الأمريكية (PRL) حيث وقع عن وزارة النقل المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية وعن شركة PRL رمزى العماد، نائب رئيس الشركة.

وقال الوزير، إن إجمالى قيمة الصفقة تبلغ 466.3 مليون دولار وأن هيئة السكك الحديدية ستقوم بتدبير تكلفة العمرة الجسيمة لل41 جرار والتى تقدر ب27 مليون دولار من مواردها الذاتية، والعقد يتضمن الإنتهاء من العمرة الجسيمة لـ 41 جرار قبل 30/6/2020 ، والانتهاء من توريد 50 جرار جديد خلال 22شهر وتحديث 50 جرار أخرى من الأسطول الحالى خلال 30 شهر من تاريخ تفعيل العقد كما يتضمن عقد صيانة لمدة 15 سنة وهو شرط اساسى فى كافة التعاقدات الحالية لهيئة السكك الحديدية.

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وأضاف الوزير، أن هذا التعاقد يدخل ضمن خطة الوزارة لدعم الاسطول الحالى من الجرارات للسكة الحديد بما يسهم فى زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة وتلبية طلبات جمهور مستخدمى السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية لافتا الى ان تدعيم منظومة الجر بالسكك الحديدية يساهم ايضا فى زيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكة الحديد بما يقلل من الاعباء على الطرق ويساهم فى زيادة موارد السكة الحديد بما يعود ايجابيا على الخدمة المقدمة.

وأشار وزير النقل، إلى أنه بهذا التعاقد تكون وزارة النقل قد تعاقدت على 260 جرار جديد وتحديث واعادة تاهيل واصلاح 172 جرار من الاسطول الحالى وذلك بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال بالإضافة الى الصيانة الدورية للأسطول الحالى من الجرارات بورش السكة الحديد مشيرا إلى أن الوزارة تسير وفق خطة محددة، فيما يخص جرارات السكك الحديدية، حيث يتمثل ذلك فى التعاقد على شراء جرارات جديدة وصيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات بما يعود إيجابيا على الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.