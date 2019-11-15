شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنفى تسرب بقعة زيتية في مياه نهر النيل بمنطقة "كوم أمبو" بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الرى ما تردد من أنباء حول تسرب بقعة زيتية في مياه نهر النيل بمنطقة "كوم أمبو" بمحافظة أسوان، مُؤكدةً أنه لا صحة لتسرب بقعة زيتية في مياه نهر النيل بمحافظة أسوان، مُوضحةً أنه بمجرد تداول تلك الأنباء، قامت الوزارة بإرسال فريق من المختصين للمعاينة الميدانية وتمشيط مياه النيل بالكامل داخل المحافظة، و لم يتم رصد أي بقع زيتية في هذه المنطقة "كوم أمبو" أو أي مناطق أخرى داخل المحافظة، مُشددةً على جاهزية الوزارة بشكل مستمر لرصد واكتشاف أي بقع مُلوثة تظهر بطول مجرى نهر النيل والتعامل الفوري معها.

وأشارت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إلى إطلاقها حملة قومية لإنقاذ نهر النيل، والتي تستهدف إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل، كأولوية للحفاظ على النهر باعتباره المصدر الأول لمياه الشرب والري في مصر، فضلاً عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حُسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وتابعت الوزارة أن الحملات التي تم تنفيذها خلال شهر أكتوبر الماضي لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية، تضمنت إزالة (1867) حالة تعدِ، لافتةً إلى أن قطاع حماية النيل قام بتنفيذ عدد (427) إزالة على طول النهر وفرعيه، فضلاً عن قيام قطاع الري بتنفيذ عدد (880) إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ عدد (560) إزالة على منافع الصرف، مُوضحةً أن إجمالي عدد التعديات على منافع الري والصرف التي تم إزالتها بلغ ( 255,572) تعدياً، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإزالة التعديات على النيل والمصارف حتى الآن.

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