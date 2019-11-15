هبوط أرضي بمقبرة بـ"الإمام الشافعي".. ولجنة علمية تكشف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

قال الدكتور جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار، إن هبوطا وقع بالتركيبة المقامة على قبر عثمان بك أبوسيف حاكم جرجا بقرافة الإمام الشافعي فجر اليوم، بسبب الارتفاع الكبير في منسوب المياه الجوفية بالمنطقة.

وأضاف الدكتور جمال مصطفي - في تصريح له اليوم الجمعة - أن لجنة علمية أثرية هندسية برئاسته توجهت إلى المنطقة وأقرت بأن هبوط التركيبة بسبب المياه الجوفية، لافتا إلى أن اللجنة ستعد تقريرا علميا أثريا مفصلا لتقديمه إلى اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية في اجتماعها خلال أيام لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لحماية المنطقة من الارتفاع في منسوب المياه الجوفية، والذي يعتبر الخطر الأكبر الذي يهدد جميع الآثار الإسلامية بسبب تواجدها وسط أماكن آهلة بالسكان.

وأوضح أن الوزارة قررت إحالة الواقعة للتحقيق بالنيابة الإدارية، حيث أن وزارة الآثار تولي اهتماما كبيرا بتراثها الإسلامي وبمنطقة الإمام الشافعي حيث بدأت الوزارة في عام 2016 بتنفيذ مشروع ترميم قبة الإمام الشافعي بالتعاون مع مبادرة "الأثر لنا" و"جمعية مجاورة،" حيث تم ترميم المباني المصنوعة بالطوب والقبة الخشبية والزخارف الجصية والخشب المزخرف والرخام الملون، بالإضافة إلى أعمال الترميم الإنشائي للشروخ وهبوط الأرضيات وعزل الأسقف وحقن الحوائط.