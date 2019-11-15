"فؤاد" تبحث مع مسؤولة أوروبية التعاون بالمجالات البيئية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع أستريد شوماكر ممثلة البيئة في الاتحاد الأوروبي التعاون المشترك بين الطرفين في العديد من المجالات البيئية .

ودعت الوزيرة - خلال اللقاء الذي جاء على هامش مشاركتها في الدورة الـ17 من اجتماع وزراء البيئة الأفارقة والذي يقام بديربان بجنوب أفريقيا تحت عنوان "من أجل الاستدامة البيئية والازدهار في أفريقيا" - ممثلة الاتحاد الأوروبي إلى جلسة مشاورات حول خارطة الطريق للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 والتي ستستضيفها مصر في الربع الأول من 2020 للتأكد من توحيد الرؤى بين الدول المتقدمة والنامية .

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وناقشت وزيرة البيئة، وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة، التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال البيئة وكيفية الاستفادة من التجارب الأوروبية الناجحة في هذه المجالات البيئية المختلفة.

من جانبها، أكدت ممثلة الاتحاد الأوروبي أهمية الاقتصاد الدوار ، وتطرقت لاستضافة مصر الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط .. مشيرة إلى أهمية موضوع الاقتصاد الدوار والذي بدأ بدعم الاتحاد الأوروبي لمصر بهذا المفهوم العام الماضي ويود استكمال الدعم في ظل رغبة وزارة البيئة في إعداد قانون البيئة بفلسفة الاقتصاد الدوار.

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