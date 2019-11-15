"النقل" توقع عقود تصنيع وصيانة 141 جرار سكة حديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، توقيع عقود تصنيع وتوريد 50 جرارًا جديدًا، وتحديث 50 جرارًا من الأسطول الحالي، وعمل عمرة جسيمة لـ41 جرارا آخر من الأسطول الحالي، بالإضافة إلى عقد صيانة طويل الأجل لمدة 15 سنة خاص بـ141 جرارا، وذلك بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية، وشركة بروجريس ريل لوكوموتيف الأمريكية (PRL).

وقال الوزير في بيان اليوم، إن إجمالي قيمة الصفقة تبلغ 466.3 مليون دولار، وإن هيئة السكك الحديدية ستقوم بتدبير تكلفة العمرة الجسيمة لـ41 جرارا والتي تقدر بـ27 مليون دولار من مواردها الذاتية، وإن العقد يتضمن الانتهاء من العمرة الجسيمة لـ41 جرارا قبل 30/6/2020، والانتهاء من توريد عدد 50 جرارا جديدا خلال 22 شهرا، وتحديث 50 جرارا آخر من الأسطول الحالي خلال 30 شهرا من تاريخ تفعيل العقد، كما يتضمن عقد صيانة لمدة 15 سنة وهو شرط أساسي في كافة التعاقدات الحالية لهيئة السكك الحديدية.

وأضاف وزير النقل أن هذا التعاقد يدخل ضمن خطة الوزارة لدعم الأسطول الحالي من الجرارات للسكة الحديد بما يسهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية، لافتا إلى أن تدعيم منظومة الجر بالسكك الحديدية يساهم أيضا في زيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكة الحديد بما يقلل من الأعباء على الطرق ويساهم في زيادة موارد السكة الحديد بما يعود ايجابيا على الخدمة المقدمة.

وأشار إلى أنه بهذا التعاقد تكون وزارة النقل قد تعاقدت على 260 جرارا جديدا، وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرارا من الأسطول الحالي وذلك بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى الصيانة الدورية للأسطول الحالي من الجرارات بورش السكة الحديد، لافتا إلى أن الوزارة تسير وفق خطة محددة، فيما يخص جرارات السكك الحديدية، حيث يتمثل ذلك في التعاقد على شراء جرارات جديدة وصيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات بما يعود إيجابيا على الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.