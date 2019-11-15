ترقية 101 معلم بالجيزة بعد توافر شروط الصلاحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أصدر أحمد راشد، محافظ الجيزة، قراراً بترقية 101 معلم من أعضاء هيئة التعليم وشاغلي وظائف المعلمين وكل ما يقابلها من وظائف الأخصائيين، الذين توافرت فيهم الشروط المقررة قانوناً، ونقلهم إلى التخصص أو المرحلة أو الوظيفة المناسبة لهم.

وأكد محافظ الجيزة في بيان اليوم، أن القرار جاء وفقا لحصول المعلمين على الصلاحية اللازمة للنقل ووفقا لقرار وزير التربية والتعليم بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة لنقل أعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات النقل إلى التخصص أو المرحلة أو الوظيفة المناسبة واستوفوا كذلك البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين وشهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى.

ووجه المحافظ رسالة إلى المعلمين طالبهم فيها بضرورة تأدية رسالتهم على أكمل وجه والمساهمة في إخراج جيل متعلم ومتفتح يساهم في تنمية المجتمع ورفعة الوطن ومواكبة العصر.

وفي نفس الإطار ومن منطلق حرص محافظة الجيزة على الحد من الكثافات الطلابية داخل الفصول، تفقد المحافظ منذ أيام مدرستي الأمل للتعليم الأساسي والمصطفى الثانوية الجاري إنشاؤهما بقرية نكلا بمركز ومدينة منشأة القناطر وذلك لخدمة المواطنين بالقرية استكمالا للمجهودات التي تنفذها المحافظة لفتح مدارس جديدة.