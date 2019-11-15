وزير الأوقاف باكياً في خطبة الجمعة: الشهيد يسبق أهله إلى الجنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن المسلم الحقيقي ليس باسمه أو بطاقته، بل الإسلام سلوك وعمل.

وأضاف خلال خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم من مسجد الشهيدين بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، أن من أهم علامات الإيمان أن يقيس الإنسان بنفسه عمارة بيوت الله مبنى ومعنى، مستشهدًا بالآية القرآنية "إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ"، مشيرا إلى أن بيوت الله ستظل ترفع ويذكر فيها اسمه إلى يوم القيامة.

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وأشار وزير الأوقاف إلى أن بيوت الله يهدي الله لنوره فيها من يشاء، تتنزل الرحمات وتغفر السيئات، وعمارة المساجد تكون بالطاعة والصلاة والمدارس العلمية والقيام عليها صيانة وبناء ونظافة، كاشفا أن الوزارة ستفتتح قبيل انتهاء العام 126 مسجداً، منها 81 على نفقة الوزارة.

وبكى وزير الأوقاف خلال إلقاء خطبة الجمعة، أثناء ذكره قصة عن حياة أحد التابعين، مشيراً إلى أن أهالي الشهداء يهنئون ولا يعزون، وعزاؤهم تهنئة.

وتابع: "نقول لكل أم وأب وأسرة كل شهيد: لقد سبقكم ابنكم إلى الجنة".