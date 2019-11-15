لصوص لكن ظرفاء.. قطعوا برج الكهرباء ولم يسقط: "خوفنا نتكهرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات الإيقاع بعناصر تشكل عصابي شرعوا في سرقة أبراج الضغط العالي بمركز أطفيح جنوب المحافظة.

تبلغ لمركز شرطة أطفيح بحدوث تلفيات ببرج كهرباء ضغط عالي خط "بنى سويف - شرق الكريمات" دون حدوث سرقة أو قطع للتيار الكهربائي، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة وإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء للوقوف على ملابسات الواقعة.

أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم سبعة أشخاص (لأربعة منهم معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط خمسة من مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها بدافع السرقة وأنهم اتفقوا مع المتهمين الهاربين بتقطيع البرج إلى أجزاء وبيعه لتجار الخردة، وتوجهوا إلى مكان البرج مستقلين "تروسيكل" وبحوزتهم مولد كهرباء وصاروخ وتقطيع قوائم البرج إلا أنه لم يسقط على الأرض وظل قائماً وتوقفوا عن استكمال التقطيع وإتمام جريمتهم خشية تعرضهم لصعق الكهرباء.

تم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة (مولد كهرباء- صاروخ كهربائي- ترو سيكل). واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.