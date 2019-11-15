مباحث القاهرة تضبط 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على 6 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب بحثا عن الآثار بمنطقة المقطم.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من الرائد محمد فتحي، معاون وحدة مباحث قسم شرطة المقطم، بضبط 6 أشخاص، مقيمين بالقاهرة والقليوبية، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل قطعة أرض بمنطقة المقطم، حيث عُثر على حفرة قطرها 1 متر بعمق 25 مترا، بداخلها سلم من الحبال، كما عُثر على أدوات تنقيب.
بمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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