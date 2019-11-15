القبض على سائق بحوزته نصف طن حشيش وبانجو في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أحد العناصر الإجرامية تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بكميات كبيرة، متخذاً من دائرة مركز شرطة القرنة، مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

ورصدت الإدارة مظاهر نشاطه الإجرامي، وتبين أنه يعمل سائق، ويُقيم بمحافظة قنا، وسبق اتهامه في 3 قضايا آخرهم قضية مخدرات.

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عقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر، تم ضبطه مستقلاً سيارة نقل في كمين أعد له بدائرة مركز شرطة القرنة، وبحوزته 100 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر، وزنت 500 كيلو جرام، عدد 4 طرب لمخدر الحشيش وزنت 400 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه واستخدامه السيارة في عملية النقل والترويج.

وقُدرت قيمة المضبوطات بحوالي (اثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.