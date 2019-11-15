ضبط 10 تجار مخدرات في قضايا غسل 45 مليون جنيه بالعقارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي ضم 10 متهمين، "لهم معلومات جنائية"، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم، وجمعهم مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك، ولجوئهم لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك.

وأوضح قطاع مكافحة المخدرات، أن المتهمين، أجروا سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والفضاء والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 45 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.