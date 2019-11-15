"خيانة الأخ والزوجة".. سر مقطع فيديو انتهى بجريمة "قابيل وهابيل" في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

5 أشهر قاتلة لم يستطع "عبد السلام" الهرب من شك يلاحقه في كل مكان حتى في منامه لطالما استيقظ على كابوس مخيف، وازداد الأمر سوءا بحديث أهالي بلدته الصغيرة الواقعة على أطراف محافظة الجيزة عن وجود مقطع فيديو يجمع رفيقة دربه وشقيقه الأكبر في أثناء ممارستهما علاقة جنسية، جن جنون الثلاثيني، اتصل بشقيقه وطالبه بالحضور إلى غرفته في العقار الذي يقطنان فيه ليقف على حقيقة ما يُثار، إلا أن العتاب انتهى بجريمة جديدة تضاف إلى قائمة "هابيل وقابيل".

الأحد الماضي، حضرت "هند.س" 17 سنة ربة منزل، ديوان قسم شرطة منشأة القناطر، أبلغت السلطات عن تغيب والدها (تاجر 50 سنة) منذ يوم الجمعة، وذلك عقب حدوث مشاجرة بينه وعمها "عبد السلام. ع" 39 سنة نقاش مقيم بذات العنوان، وأنها تشتبه في غياب والدها جنائيا.

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شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث بقيادة العميد طه فوده رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أسفرت جهود البحث من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات إلى صحة ما جاء بأقوال المبلغة.

باستدعاء عم المبلغة قرر وجود خلافات مع زوجته "نعمة. ا" 33 سنة خياطة، منذ 5 أشهر لشكه في سلوكها وتردد شائعات بانتشار مقطع فيديو جنسي لها مع شقيقه المتغيب، ومنذ نحو أسبوع شاهد مقطع الفيديو المشار إليه.

وأشارت التحريات إلى أنه مساء الجمعة الماضية، حدثت مشاجرة بين الشقيقين، اعتدى خلالها "عبد السلام" على شقيقه بشاكوش كان بحوزته حتى فارق الحياة، ودفنه أسفل سلم المنزل سكنهما، وأشعل النار ببطانية وبنطال خاصين بالمجني عليه بقطعة أرض فضاء لوجود آثار دماء عليهما، وأرشد المتهم عن مكان دفن الجثة.​