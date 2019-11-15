أخبار مصر | عاجل.. تنفيذ أول توصيات اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تنفيذ أول توصيات اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف السفير المصري بأديس أبابا، أسامة عبد الخالق، عن انعقاد أول اجتماع للجنة الفنية المعنية بدراسة سد النهضة الإثيوبي.

السفير المصري، نشر صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين "تويتر"، لاجتماع سد النهضة الذي بدأ اليوم في أديس أبابا، تنفيذا لتوصيات اجتماع الدول الثلاث منذ أيام في واشنطن برعاية أمريكية.

الاجتماع حضره اليوم، وزراء الري في دول مصر وإثيوبيا والسودان، وبمشاركة الوفود الفنية المعنية.

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السفير المصري، علق على الصورة، قائلًا: يحدث الآن المشاورات الثلاثية بين وزراء الري في دول السودان وإثيوبيا ومصر، بحضور الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.

ولفت السفير إلى أن الاجتماع اليوم هو أول خطوة في طريق المشاورات التي وضعتها خارطة طريق مفاوضات واشنطن، في اتجاه الوصول لحلول توافقية وتشاورية في قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

المفاوضات من المقرر أن تناقش على مدار اليومين، قواعد تشغيل سد النهضة، بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020 وذلك طبقا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية بواشنطن في 6 نوفمبر الحالى.