أخبار مصر | تحرك سريع من وزارة الأثار لإنقاذ قبة حاكم جرجا الأثرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرك سريع من وزارة الأثار لإنقاذ قبة حاكم جرجا الأثرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسام زيدان

قال الدكتور جمال مصطفي رئيس قطاع الاثار الاسلامية والقبطية واليهودية إن الوزارة ستبدأ في إجراءات عاجلة بالترميم والتدخل الفوري وحماية منطقة قرافة الإمام من الارتفاع في منسوب المياه الجوفية والذي يعتبر الخطر الأكبر الذي يهدد جميع الآثار الإسلامية بسبب تواجدها وسط أماكن آهلة بالسكان.

وجاءت تصريحات مصطفى توضيحًا لسلسة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الأثار حيال سقوط التركيبة الأثرية لعثمان بك أبو سيف حاكم جرجا بقرافة الإمام الشافعي، حيث أكد أن إجراءات التدخل والترميم الفوري بدأت بالفعل، وإجراءات الوقاية للمنطقة.

وكانت الخليج 365 قد نشرت عبر موقعها الإلكتروني تفاصيل الواقعة حيث كشف أبو العلا خليل الباحث والمؤرخ المتخصص في الأثار الإسلامية والقبطية عن انهيار أثر يرجع للعصر العثماني حيث تعرضت تربة عثمان بك أبو سيف حاكم جرجا، والمسجلة ضمن عداد الأثار الإسلامية -حسب قوله-، للسقوط وأصبحت -حسب وصفه- كومة تراب التراب، وأكد أنه المصير الذي يهدد عدد مماثل من أثار المنطقة.

وقال خليل للفجر إن قبر عثمان بك أبو سيف حاكم جرجا بشارع عين الحياة بقرافة الأمام الشافعي،

وتعلوه تركيبة رخامية والمؤرخة بعام 1166هـ - 1752م، أي أن عمرها 1500 عام، والتركيبة مسجلة كأثر تحت رقم 390، قد سقطت ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالأرض.

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وتابع خليل قائلًا إن المياه الجوفية تسببت في تهاوي التربة وصارت رديمًا بعدما كانت قبرًا وأثرًا، وشاهد القبر مكتوب عليه يحمل طرازًا كتابيًا نصه "هذا قبر المتوفى الى رحمة الله تعالى أمير اللوا عثمان بك أبو سيف حاكم جرجا سابقًا توفي خامس شهر شوال سنة 1166 وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين".

وعن عثمان بك أبو سيف صاحب هذه التربة قال عنه خليل إن الرحالة الألمانى كارستن نيبور الذى زار مصر عام 1174هـ - 1761م كتب في كتابه "رحلة إلى مصر" أنن عثمان بك تركي المولد من القسطنطينىية، وأبو سيف كنيته إشارة لبراعته باستخدام السيف، وكان من مماليك إبراهيم كتخدا القازدغلي الذي انتهت إليه رئاسة مصر، وعمل عثمان فى خدمة الكتخدا الذي رقاه ثم رفعه أخيرًا إلى رتبة بك فى مصر.

وعاش عثمان بك صاحب هذه التربة فترة فتن واضطرابات وقتل واغتيالات كان هو ذاته أحد أطرافها والمحرضين عليها، ويذكر الجبرتى في كتابه "عجائب الآثار فى التراجم والأخبار": كان عثمان بك أبي سيف من جملة القاتلين لجماعة من كبار الأمراء عام 1160هـ - 1747م من بينهم علي بك الدمياطي -صاحب السبيل بسكة النبوية بدرب سعادة- وخليل بك قطامش أمير الحج، وكان ذلك بتدبير من الوالي العثمانى محمد باشا راغب، واتفقوا على قتلهم بديوان قايتباي بالقلعة عند حضورهم لمقابلة الوالي بمقره الرسمى".

وكشف أبو العلا خليل أن عثمان بك أبو سيف ظل يترقى وينعم برضى الوالي وسلطانه باسطنبول، حتى أنعم عليه بحكم ولاية جرجا ليصير الشخص الثاني في الأهمية والقوة والنفوذ والثراء بعد والى مصر، فجرجا كانت ولاية ذات المركز والثقل لأهميتها الاقتصادية، فقد كانت مركز التموين الأول للبلاد وبخاصة القمح، ومنذ ذلك الوقت وارتبط اسم عثمان بك أبو سيف بجرجا حتى صار يعرف بعثمان بك أبو سيف الجرجاوي وبجرجا بك.

وكشف خليل أن مصير تربة حاكم جرجا ينتظر قبة أخرى لأمير يعرف بقاسم بك أبو سيف أمير الحج المتوفي عام 1216هـ وهي مجاورة لها، وهي على وشك الانهيار بسبب المياه الجوفية وهي مسجلة كأثر تحت رقم 390.