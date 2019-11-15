أخبار مصر | عاجل.. تصريح مهم للرئيس السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تصريح مهم للرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بشأن عدد من الملفات الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا.

المستشارة الألمانية، أكدت حرصها على الاطلاع على رؤية الرئيس السيسي، حول تطورات القضية الليبية في ضوء الدور المصري المحوري، الُمقدر في المنطقة، وكذلك لرئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي.

وبدروه نوه الرئيس، بأن موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية، والمتمثل في استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية، ومنح الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب، وتحقيق الاستقرار والأمن، ووضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي، التي من شأنها استمرار تفاقم الوضع الحالي، الذي يشكل تهديدًا لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها.

وقال الرئيس إن إرادة الشعب الليبي الشقيق، يجب أن تتحقق وُتفعل لتلبية طموحاته في عودة الاستقرار لبلاده وبدء عملية التنمية الشاملة في شتى ربوع الأراضي الليبية.