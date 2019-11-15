أخبار مصر | تأكيدًا لما نشرته الخليج 365.. الآثار: المياه الجوفية وراء انهيار قبة حاكم جرجا الأثرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأكيدًا لما نشرته الخليج 365.. الآثار: المياه الجوفية وراء انهيار قبة حاكم جرجا الأثرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجهت صباح اليوم لجنة علمية أثرية هندسية برئاسة الدكتور جمال مصطفي رئيس قطاع الاثار الاسلامية والقبطية واليهودية إلى منطقة الإمام الشافعي للوقوف على حالة التركيبة المقامة على قبر عثمان بك أبو سيف حاكم جرجا بقرافة الإمام الشافعى بعد هبوطها فجر اليوم.

وأوضح الدكتور جمال مصطفى أن اللجنة أقرت أن هبوط التركيبة يرجع إلى ارتفاع كبير في منسوب المياه الجوفية بالمنطقة وأن اللجنة سوف تعد تقريرًا علميًا أثريًا مفصلًا لتقديمه إلى اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية في اجتماعها خلال أيام لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لحماية المنطقة من الارتفاع في منسوب المياه الجوفية والذي يعتبر الخطر الأكبر الذي يهدد جميع الآثار الإسلامية بسبب تواجدها وسط أماكن آهلة بالسكان.

وأكد مصطفى أن وزارة الاثار تولي اهتماما كبيرا بتراثها الإسلامي وبمنطقة الإمام الشافعي حيث بدأت الوزارة في عام 2016 بتنفيذ مشروع ترميم قبة الإمام الشافعي بالتعاون مع مبادرة "الأثر لنا" و"جمعية مجاورة،" حيث تم ترميم المباني المصنوعة بالطوب والقبة الخشبية والزخارف الجصية والخشب المزخرف والرخام الملون، بالإضافة إلى أعمال الترميم الإنشائي للشروخ وهبوط الأرضيات وعزل الأسقف وحقن الحوائط.