مصر | أعلى الطريق الصحراوي.. النيابة تستعلم عن حالة المصابين بحادث الصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أعلى الطريق الصحراوي.. النيابة تستعلم عن حالة المصابين بحادث الصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، الاستعلام عن حالة المصابين الذين لقيوا مصرعهم في واقعة انقلاب سيارة أعلي الطريق الصحراوي، بمنطقة الصف، فيما أمرت النيابة بدفن جثة شخص لقى مصرعه إثر الحادث

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الصحراوى بالصف بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وكان لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى بالصف، مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

