مصر | ضبط تشكيل عصابي جمع 45 مليون جنيه من تجارة المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي جمع 45 مليون جنيه من تجارة المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال، تشكيل عصابي ضم 10 متهمين "لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظتى الجيزة والقليوبية، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك.

التشكيل لجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والفضاء والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 45 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.