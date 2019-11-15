مصر | بـ"أسلحة نارية وذخائر".. القبض على شقيقين داخل منزلهما بمنشأة القناطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"أسلحة نارية وذخائر".. القبض على شقيقين داخل منزلهما بمنشأة القناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على شقيقين بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر بمركز منشأة القناطر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر بورود معلومات للمقدم سامح بدوي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر مفادها قيام كل من "عادل س. خ. ع"، 32 سنة، فلاح، شقيقه "علي. س. خ. ع"، 27 سنة، فلاح، بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، والإستعانة بالمصادر السرية وتأكد العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر من صحة المعلومات الواردة، تمكن المقدم أحمد نصر وكيل فرقة شمال أكتوبر من ضبطهما بمسكنهما وبحوزتهما بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم، طبنجه معدلة عيار 8،5 مم، فرد خرطوش بروحين عيار 12 مم، فرد خرطوش محلى الصنع عيار 16 مم، 50 طلقة مختلفة الأعيرة.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

