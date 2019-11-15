مصر | أمن الجيزة يكشف تفاصيل قتل نقاش لشقيقه بمنشأة القناطر.. و"فيديو جنسي" لغز الجريمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يكشف تفاصيل قتل نقاش لشقيقه بمنشأة القناطر.. و"فيديو جنسي" لغز الجريمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة عن تفاصيل قتل نقاش لشقيقه، بـ"شاكوش"، ودفنه أسفل السلم بمركز منشأة القناطر، وتبين أنه كان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغا للمقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر من "هند. س. ع. ا.ع"، 17 سنة، ربة منزل دائرة المركز بغياب والدها، 50 تاجر مقيم بذات العنوان منذ يومين عقب حدوث مشاجرة بينه وعمها "عبد السلام.ع. ا. ع"، 39 سنة، نقاش مقيم بذات العنوان وأنها تشتبه في غياب والدها جنائيًا.

وأسفرت جهود البحث الجنائي بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع من خلال جمع المعلومات واجراء التحريات إلى صحة ما جاء بأقوال المبلغة، وبإستدعاءه قرر بوجود خلافات مع زوجته "نعمة. ا. ا"، 33 سنة، خياطة، مقيمة بدائرة المركز منذ حوالى 5 أشهر لشكه في سلوكها لتردد شائعات بانتشار مقطع فيديو جنسي لها مع شقيقه المتغيب ومنذ حوالى أسبوع شاهد مقطع الفيديو المشار إليه.

ويوم اختفائه حدثت مشاجرة بينهما تعدى خلالها على شقيقة بشاكوش كان بحوزته حتى فارق الحياة ودفنه أسفل سلم المنزل سكنهما، وأشعل النار ببطانية وبنطال خاصين بالمجني عليه بقطعة أرض فضاء لوجود أثار دماء عليهما، وأرشد المتهم عن مكان دفن الجثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

