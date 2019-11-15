مصر | أمن الجيزة يكشف تفاصيل قتل نقاش لشقيقه بمنشأة القناطر.. و"فيديو جنسي" لغز الجريمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يكشف تفاصيل قتل نقاش لشقيقه بمنشأة القناطر.. و"فيديو جنسي" لغز الجريمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت جهود البحث الجنائي بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع من خلال جمع المعلومات واجراء التحريات إلى صحة ما جاء بأقوال المبلغة، وبإستدعاءه قرر بوجود خلافات مع زوجته "نعمة. ا. ا"، 33 سنة، خياطة، مقيمة بدائرة المركز منذ حوالى 5 أشهر لشكه في سلوكها لتردد شائعات بانتشار مقطع فيديو جنسي لها مع شقيقه المتغيب ومنذ حوالى أسبوع شاهد مقطع الفيديو المشار إليه.
ويوم اختفائه حدثت مشاجرة بينهما تعدى خلالها على شقيقة بشاكوش كان بحوزته حتى فارق الحياة ودفنه أسفل سلم المنزل سكنهما، وأشعل النار ببطانية وبنطال خاصين بالمجني عليه بقطعة أرض فضاء لوجود أثار دماء عليهما، وأرشد المتهم عن مكان دفن الجثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.