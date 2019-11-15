مصر | القبض على عاطل لقيامه بالاتجار في الأسلحة النارية بقنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على عاطل لقيامه بالاتجار في الأسلحة النارية بقنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا مفادها قيام عاطل، مقيم بدائرة مركز البدارى "بمحافظة أسيوط"، سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات، ضرب" بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذًا من دائرة مركز نقاده مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال قيادته سيارة "ربع نقل" بالطريق الصحراوي الغربى أمام مدخل مدينة نقاده بدائرة المركز وبحوزته، 21 بندقية خرطوش "محلى الصنع"، بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

