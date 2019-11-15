مصر | "بنقطعه ونبيعه خردة".. سقوط 5 أتلفوا "برج كهرباء" في أطفيح

وتبلغ لمركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بحدوث تلفيات ببرج كهرباء ضغط عالي خط "بنى سويف - شرق الكريمات" بدائرة المركز دون حدوث سرقة أو قطع للتيار الكهربائي.



وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة وإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم سبعة أشخاص (لأربعة منهم معلومات جنائية - جميعهم مقيمين بدائرة المركز).



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط خمسة من مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها بدافع السرقة وأنهم اتفقوا مع المتهمين الهاربين بتقطيع البرج إلى أجزاء وبيعه لتجار الخردة، حيث توجهوا إلى مكان البرج مستقلين "تروسيكل" وبحوزتهم مولد كهرباء وصاروخ وقاموا بتقطيع قوائم البرج إلا أنه لم يسقط على الأرض وظل قائمًا وتوقفوا عن استكمال التقطيع وإتمام جريمتهم خشية تعرضهم لصعق الكهرباء.

وتم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة (مولد كهرباء- صاروخ كهربائي- تروسيكل).

وكما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

