مصر | بـ"حشيش وبندقية آلية".. القبض على واحد من تجار الكيف في إمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"حشيش وبندقية آلية".. القبض على واحد من تجار الكيف في إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة عن تفاصيل القبض على تاجر مخدرات، عثر بحوزته على 4 فرش حشيش وبندقية ألية، بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، وتبين أن كان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم مفادها قيام "شريف م.ع.ع" 25 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة إمبابة، بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة ما ورد من معلومات تم إعداد مأمورية لضبطه برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وأسفرت عن طبطه وبحوزته 4 فرش حشيش، بندقية آلية، 5طلقات، هاتف، مبلغ مالي 500 جنيه.

وبمواجهته اعترف أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة بما توصلت إليه التحريات وحيازته المضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.