مصر | بـ"2 كيلو هيروين و46 ألف جنيه".. سقوط أشهر تاجر "بودرة" بأوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"2 كيلو هيروين و46 ألف جنيه".. سقوط أشهر تاجر "بودرة" بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة في القبض على واحد من أخطر تجار الكيف بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، وعثر بحوزته على 2 كيلو هيروين، و46 ألف جنيه، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من المقدم مجدي موسي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم مفادها قيام "أشرف ح ع م"، 39 سنة، عاطل مقيم بدائرة المركز بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخزًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والإستعانة بالمصادر السرية والتأكد من صحة المعلومات الواردة تمكن المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والقوة المرافقة له من ضبطه بالقرب من مسكنه وبحوزته 637 لفافة تحوى مسحوق الهيروين المخدر، 22 حصوه من مسحوق الهيروين المخدر، وزنت جميع المضبوطات 2 كيلو و72 جرام، فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، 3 طلقات من ذات العيار، ميزان حساس، 4 بكرات لصق ورق أصفر اللون، هاتف محمول، مبلغ مالي 46 ألفا و200 جنيه، وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان المركز.

وبمواجهته اعترف أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها والسلاح بقصد الدفاع، وتم تقنين الإجراءات القانونية حياله بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

