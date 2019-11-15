مصر | عاطل يغتصب طفلا بالإكراه في المعصرة.. وعرضه على "الطب الشرعي"

وكما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة عندما تلقى العميد مجدي خلف مأمور قسم المعصرة بلاغا من والدة الطفل "م.ن"، ٨ سنوات بقيام "عريان. ن"، ٤٠ سنة، جارهم بهتك عرض ابنها داخل مقابر المعصرة، بحجة إعطائه حلوى واصطحابه خلسة من وسط الطريق وتجريده من ملابسه لاغتصابه بالإكراه.

وعلى الفور، توجه الرائد كريم عبدالعاطي معاون مباحث القسم إلى مكان الحادث، وتم القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.