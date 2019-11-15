شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لطلاب مدرسة داخل أكاديمية الشرطة (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت أكاديمية الشرطة عدد من طلبة وطالبات إحدى المدارس، حيث قام الطلاب بجولة تعرفوا خلالها على منشآت الأكاديمية، وشهدوا جانباً من تدريبات طلبة كلية الشرطة.

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جولة لطلاب مدرسة داخل أكاديمية الشرطة

وقالت وزارة الداخلية إن ذلك جاء «فى إطار إستراتيجيتها (الوزارة) التى تهدف فى أحد محاورها تفعيل أُطر التواصل المجتمعى لهيئة الشرطة، بما يساهم فى توطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع كافة أطياف وفئات المجتمع.

وشهدوا عروض الخيالة ورياضة الكلة، بالإضافة إلى عروض الإدارة العامة لتدريب الكلاب على أعمال الأمن، وكذا العديد من العروض الترفيهية الأخرى.

جولة لطلاب مدرسة داخل أكاديمية الشرطة

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالزيارة مؤكدين رغبتهم فى تكرارها، كما تقدم المشرفين المرافقين بالشكر للطلاب ولرجال الشرطة على تلك الزيارة التى تساهم فى تنمية قيم الولاء والإنتماء لدى النشئ، وتنمية شخصيتهم.