- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لطلاب مدرسة داخل أكاديمية الشرطة (صورة) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبلت أكاديمية الشرطة عدد من طلبة وطالبات إحدى المدارس، حيث قام الطلاب بجولة تعرفوا خلالها على منشآت الأكاديمية، وشهدوا جانباً من تدريبات طلبة كلية الشرطة.
وقالت وزارة الداخلية إن ذلك جاء «فى إطار إستراتيجيتها (الوزارة) التى تهدف فى أحد محاورها تفعيل أُطر التواصل المجتمعى لهيئة الشرطة، بما يساهم فى توطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع كافة أطياف وفئات المجتمع.
وشهدوا عروض الخيالة ورياضة الكلة، بالإضافة إلى عروض الإدارة العامة لتدريب الكلاب على أعمال الأمن، وكذا العديد من العروض الترفيهية الأخرى.
وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالزيارة مؤكدين رغبتهم فى تكرارها، كما تقدم المشرفين المرافقين بالشكر للطلاب ولرجال الشرطة على تلك الزيارة التى تساهم فى تنمية قيم الولاء والإنتماء لدى النشئ، وتنمية شخصيتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر جولة لطلاب مدرسة داخل أكاديمية الشرطة (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.