شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من «الآثار» عن انهيار «تركيبة حاكم جرجا» بالإمام الشافعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الآثار إنه «توجهت صباح اليوم لجنة علمية أثرية هندسية برئاسة الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية إلى منطقة الإمام الشافعي للوقوف على حالة التركيبة المقامة على قبر عثمان بك أبوسيف حاكم جرجا بقرافة الأمام الشافعى بعد هبوطها فجر اليوم».

وقال الدكتور جمال مصطفى، في بيان، الجمعة: «اللجنة أقرت أن هبوط التركيبة يرجع إلى ارتفاع كبير في منسوب المياه الجوفية بالمنطقة، واللجنة سوف تعد تقريرا علميا أثريا مفصلا لتقديمه إلى اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية في اجتماعها خلال أيام لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لحماية المنطقة من الارتفاع في منسوب المياه الجوفية والذي يعتبر الخطر الأكبر الذي يهدد جميع الآثار الإسلامية بسبب تواجدها وسط أماكن آهلة بالسكان»، مشيرا إلى أن الوزارة قررت إحالة الواقعة

للتحقيق بالنيابة الإدارية.

وذكر البيان أن وزارة الآثار تولي اهتماما كبيرا بتراثها الإسلامي وبمنطقة الإمام الشافعي حيث بدات الوزارة في عام 2016 بتنفيذ مشروع ترميم قبة الإمام الشافعي بالتعاون مع مبادرة «الأثر لنا» و«جمعية مجاورة»، حيث تم ترميم المباني المصنوعة بالطوب والقبة الخشبية والزخارف الجصية والخشب المزخرف والرخام الملون، بالإضافة إلى أعمال الترميم الإنشائي للشروخ وهبوط الأرضيات وعزل الأسقف وحقن الحوائط.