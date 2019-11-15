شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كوريا الجنوبية: المحتوى الإبداعي الكوري يجمع بين التكنولوجيا والثقافة التقليدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير كوريا الجنوبية في القاهرة، يون يو تشول، إن تكنولوجبا الواقع الافتراضي أتاحت بيئة جديدة ليس فقط في تجربة الألعاب وأفلام الكرتون والأفلام وغيرها من المحتويات الثقافية وإنما أيضاً معايشتها في الواقع، وبالتالي أصبح لهذه التكنولوجيا الجديدة دور كبير كوسيط أكثر فاعلية في نشر الثقافة بين الدول بعضها البعض بصورة سريعة، جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر المحتوى الإبداعي الثقافي الكوري في دورته الثانية بهدف استكشاف التطبيقات غير المحدودة والنمو الكامن للمحتوى الثقافي الكوري والذي يجمع بين التكنولوجيا الفائقة والثقافة الكورية الأصيلة.

وأوضح السفير أن بلاده تقود صناعة تكنولوجيا المعلومات والصناعات ذات الصلة بفضل ريادتها في صناعة أشباه الموصلات والتليفونات المحمولة وغيرها من صناعات الاتصالات. ونوه إلى أن الشركات الكورية تعكف الآن على توظيف هذه المقومات التكنولوجية داخل صناعات الألعاب والبرمجيات التعليمية وتصديرها إلى شتى بقاع العالم.