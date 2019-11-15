شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جودة أمينا لاتحاد طلاب جامعة الزقازيق و«شاهين» أمين مساعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات إتحاد طلاب جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، أسماء الفائزين في إنتخابات إتحاد الطلاب، حيث فاز محمد جوده محمد عبده الطالب بالفرقة الرابعة كلية الآداب بمنصب أمين إتحاد طلاب جامعة الزقازيق، وفاز محمد علاء محمد شاهين الطالب بكلية التجارة بمنصب أمين مساعد إتحاد طلاب الجامعة.

كما فاز كل من الطالب عبدالعزيز على فرج بمنصب أمين نشاط الحوالة والخدمة العامة، فيما فاز الطالب أحمد عبدالله محمد بمنصب أمين مساعد، كما فاز الطالب محمد على أحمد سالم بمنصب أمين اللجنة الثقافية، فيما فازت الطالبة فاطمة الزهراء عبدالحكيم بمنصب أمين مساعد، وفازت الطالبة نورهان محمد سليمان بمنصب أمين لجنة النشاط الفني، وفازت الطالبة إسراء محمد عبدالحكيم بمنصب أمين مساعد، فيما فازت الطالبة مريم محمد فهمي بمنصب أمين لجنة النشاط الرياضي، وفاز الطالب محمود رضا حسن بمنصب أمين مساعد، كما فاز الطالب باسم عبدالستار بمنصب أمين لجنة نشاط الأسر، فيما فازت الطالبة بسمة أحمد عبدالعزيز بمنصب أمين مساعد، وفاز الطالب أحمد أشرف مصطفي بمنصب أمين لجنة النشاط الاجتماعي، وفاز الطالب عبدالله عماد عبدالله بمنصب أمين مساعد، فيما فاز الطالب حمزة السيد الصادق بمنصب أمين لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي، وفاز الطالب عمرو محمد عبدالمتعال بمنصب أمين مساعد.

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ومن جانبه أشار رئيس الجامعة في بيان له على أن الانتخابات كانت ديمقراطية تقوم على الحيادية والشفافية والنزاهة التامة، حيث لم يتم السماع عن أي مشاحنات أو انحياز لأي مجموعة من الطلاب، مؤكدا أن الجامعة ضد العرقية والطائفية والتحيز، وتؤكد التوجه السياسي للدولة المصرية في تصعيد الشباب ومشاركتهم في كل الفعاليات، وتأهيلهم للمساهمة في النهوض بالوطن وفي عملية التنمية المستدامة.

كما هنأ رئيس الجامعة كلا من رئيس اتحاد الطلاب ونائبه وجميع أعضاء الاتحاد الجدد وشكر أعضاء اتحاد الطلاب القدامى، مشيراً لأهمية اتحاد الطلاب لكونه حلقة وصل بين الطلاب وقيادة الجامعة ويقدم خدمات للطلاب ويشارك في الأنشطة الطلابية المختلفة.

جدير بالذكر أنه تقدم لإنتخابات إتحاد طلاب الجامعة ٩٥٦ طالب وطالبه بعدد ٥٥٣ لجنة بجميع الكليات وأمناء اللجان والأمناء المساعدين لعدد ٢٠ كلية وانتهت اليوم المرحلة الأخيرة لاختيار ١٦ عضواً ممثلاً في أمين إتحاد الجامعة والأمين المساعد وأمناء اللجان والأمناء المساعدين.