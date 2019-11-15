شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك تحسم الفائدة على الودائع والقروض خلال أيام.. و«الأهلي» يخفض 1% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد لجان الأصول والخصوم (الالكو) بالبنوك العاملة بالسوق المحلى اجتماعات، الأسبوع الحالى، لبحث مستويات أسعار الفائدة على الودائع والقروض، وسط اتجاه بالخفض، على خلفية قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض الفائدة بواقع ١٠٠ نقطة أي ١%.

وفى أول رد فعل على القرار، قررت لجنة إدارة الأصول والخصوم بالبنك الأهلى المصرى، تخفيض سعر العائد على شهادات الـ3 سنوات البلاتينية بواقع 1%، لتصبح الشهادات ذات العائد الثابت بنسبة 13% للعائد الشهرى، و13.25% سنويًا للعائد الربع سنوى بالنسبة للشهادات المشتراة الجديدة اعتبارًا من الخميس الماضي. ومن المقرر أن يتخذ البنك الأهلي قرار باقى الأوعية الإدخارية خلال أيام.

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من جانبه، قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن خفض البنك المركزي للفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة1%، للمرة الثالثة على التوالي، يعد مؤشرا على تحسن وتعافي قوة الاقتصاد.

أضاف «القاضي» أن خفض الفائدة جاء نتيجة للسياسة النقدية الناجحة من قبل البنك المركزي المصري، وانخفاض معدلات التضخم وتحسن سعر الصرف، بجانب ارتفاع الاحتياطي الاجنبي وارتفاع نمو الناتج القومي، مؤكدا أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تحرك الاقتصاد بوتيرة أسرع وسوف يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات النمو في الناتج القومي.

لفت إلى أن الاقتصاد يسترد عافيته ويعود تدريجيا إلى معدلاته المستهدفة، مشيرا إلى أن المصرف المتحد قرر الإبقاء على الشهادات الماسية الثابتة العائد عند 12% بدون خفض للعائد.