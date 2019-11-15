شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يكلف المحافظين برفع درجة الاستعداد تحسبًا لسقوط الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين، برفع درجة الاستعداد بالمحافظات، وغرف العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، لمتابعة الأحوال الجوية والتواصل بصورة دائمة مع غرفة عمليات مجلس الوزراء لسرعة التعامل الفورى مع أي مشكلات وسرعة حلها وتوفير معدات إضافية من المعدات الاحتياطية أو من المحافظات المجاورة.

يأتي ذلك في إطار ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية والتى تفيد بإستمرار حالة تقلبات الطقس خلال الفترة الحالية وإحتمالية سقوط أمطار في أماكن متفرقة من البلاد.

وطالب، شعراوي، في بيان صحفي، الجمعة، بالمتابعة المستمرة لكافة تقارير جهات الرصد والإنذار المبكر (مركز التنبؤات بمعهد الموارد المائية- هيئة الأرصاد الجوية- مركز التنبؤ بفيضان النيل).

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كما كلف الوزير المحافظين بإصدار بيانات تحذيرية للمواطنين في المحافظات وتوعيتهم عبر وسائل الإعلام المختلفة بعدم الإقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة في الشوارع والميادين خلال فترات سقوط الأمطار الغزيرة.

ووجه شعراوي بتشكيل لجان للمرور على أعمدة الكهرباء على مستوى المحافظات وفحصها والتأكد من سلامتها وموافاة الوزارة بتقرير أسبوعى عما تم تنفيذه لعدم تكرار تلك الحوادث، مشددا على ضرورة مراجعة كافة الإجراءات التي اتخذتها المحافظات لمواجهة سوء الأحوال الجوية والإطمئنان على إتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

كما طالب من المحافظات المتوقع سقوط أمطار غزيرة عليها بضرورة الانتشار الجيد للمعدات الخاصة بالطوارئ بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضع في حالة تأهب للتعامل مع أي أحداث غير متوقعة وسرعة التنسيق مع إدارات المرور لتحديد الطرق والمحاور البديلة في حالة إغلاق أية شوارع أو ميادين رئيسية نتيجة الأمطار.

وأكد شعراوي أن غرفة عمليات الوزارة ستواصل العمل بكامل طاقتها وتقوم بحل أي شكاوى تتعلق بالأمطار من جميع المحافظات، كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالامطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهى: رقم «الواتس أب»: وهو ( 01150606783 )، والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الإجتماعى «الفيس بوك»: بعنوان ( صوتك مسموع) ( www.facebook.com/sotakmasmwo )، ورقم الخط الساخن: (15330 ) والبريد الإلكترونى: ([email protected] ).