شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الشرطة تستقبل عددا من طلبة وطالبات إحدى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت أكاديمية الشرطة عددا من طلبة وطالبات إحدى المدارس، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية التى تهدف فى أحد محاورها تفعيل أُطر التواصل المجتمعى لهيئة الشرطة، بما يساهم فى توطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع كافة أطياف وفئات المجتمع.

وقام الطلبة بجولة داخل الأكاديمية تعرفوا خلالها على منشآت الأكاديمية، وشاهد الطلاب الزائرون جانباً من تدريبات لضباط وطلبة كلية الشرطة، منها عروض الخيالة ورياضة الكلة، بالإضافة إلى عروض الإدارة العامة لتدريب الكلاب على أعمال الأمن، وكذا العديد من العروض الترفيهية الأخرى.

و أعرب الطلاب عن سعادتهم بالزيارة مؤكدين رغبتهم فى تكرارها، كما تقدم المشرفين المرافقين بالشكر للطلاب ولرجال الشرطة على تلك الزيارة التى تساهم فى تنمية قيم الولاء والانتماء لدى النشء، وتنمية شخصيتهم.

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