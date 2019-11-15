شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتلقى اتصالاً من ميركل للتعرف على رؤيته إزاء القضية الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا صباح اليوم من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل". وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى بان رئاسة الجمهورية، إن الاتصال شهد تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الدولية والإقليمية، وفى مقدمتها الوضع في ليبيا، حيث أكدت المستشارة“ميركل” حرصها للاطلاع على رؤية الرئيس حول تطورات القضية الليبية، في ضوء الدور المصري المحوري الُمقدر في المنطقة، وكذلك رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي. Advertisements

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