شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 17 شخصا ومصرع سائق فى انقلاب أتوبيس على طريق المحلة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد طريق المحلة طنطا، منذ قليل، انقلاب أتوبيس نقل عام بالقرب من مدخل طنطا بأرض زراعية، وهرعت 10 سيارات إسعاف وشرطة النجدة لمكان الحادث، الذى أدى لمصرع سائق الأتوبيس وإصابة 17 آخرين تم نقلهم لمستشفيات طنطا الجامعى والمجمع الطبى.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا بانقلاب أتوبيس نقل عام بأرض زراعية بطنطا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين للمستشقيات وتم نقل 17 مصابا وجثة السائق حتى الآن للمستشفيات.

وسنوافيكم بالتفاصيل...