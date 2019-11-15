أخبار مصر

إصابة 17 شخصا ومصرع سائق فى انقلاب أتوبيس على طريق المحلة طنطا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 17 شخصا ومصرع سائق فى انقلاب أتوبيس على طريق المحلة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد طريق المحلة طنطا، منذ قليل، انقلاب أتوبيس نقل عام بالقرب من مدخل طنطا بأرض زراعية، وهرعت 10 سيارات إسعاف وشرطة النجدة لمكان الحادث، الذى أدى لمصرع سائق الأتوبيس وإصابة 17 آخرين تم نقلهم لمستشفيات طنطا الجامعى والمجمع الطبى.

 

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا بانقلاب أتوبيس نقل عام بأرض زراعية بطنطا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين للمستشقيات وتم نقل 17 مصابا وجثة السائق حتى الآن للمستشفيات.

 

وسنوافيكم بالتفاصيل...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 17 شخصا ومصرع سائق فى انقلاب أتوبيس على طريق المحلة طنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا