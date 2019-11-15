شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 17 شخصا ومصرع سائق فى انقلاب أتوبيس على طريق المحلة طنطا والان مع تفاصيل الخبر
تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا بانقلاب أتوبيس نقل عام بأرض زراعية بطنطا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين للمستشقيات وتم نقل 17 مصابا وجثة السائق حتى الآن للمستشفيات.
وسنوافيكم بالتفاصيل...
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