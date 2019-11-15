شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء ثلاثى يجمع وزراء خارجية مصر والأردن والعراق فى واشنطن والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت الخارجية العراقية في بيان صحفي أن المُجتمِعون بحثوا تطوير أطر الشراكة بين الدول الثلاثة عبر سلسلة تعاون استثماريّة تشمل مجالات مُختلِفة، ومنها: الطاقة، والإسكان، والزراعة، والاستثمار، والإعمار، والصناعة، وتنويع الدوائر الاقتصاديّة التي تنعكس على شُعُوب الدول بمزيد من الاستقرار، والتوازن؛ تمهيداً لإبرام شراكات اقتصاديّة ستراتيجيّة.
كما بحثوا مُجمَل التطوُّرات الأخيرة في المنطقة بشكل عامّ، وأهمّية إيجاد الحُلول لمُعالَجة الأوضاع، وإنهاء المعاناة الإنسانيّة. وتطرّق الوزير العراقى إلى حُزَم الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة استجابة لمطالب المُتظاهِرين، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعيّة، ومُحارَبة الفساد.
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