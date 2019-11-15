شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى أديس أبابا ينشر صورا لاجتماع تشاورات سد النهضة الثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غرد أسامة عبد الخالق سفير مصر بأديس أبابا على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بنشر صور لاجتماع سد النهضة الذى بدأ اليوم فى اثيوبيا، بحضور وزراء الرى فى دول مصر و اثيوبيا و السودان، وبمشاركة الوفود الفنية المعنية .

أديس أبابا وقال عبد الخالق فى تغريدته : يحدث الآن المشاورات الثلاثية بين وزراء الرى فى دول السودان و اثيوبيا و مصر، بحضور الولايات المتحدة الأمريكية و البنك الدولى. وأوضح عبد الخالق أن الاجتماع اليوم هو أول خطوة فى طريق المشاورات التى وضعتها خارطة طريق مفاوضات واشنطن، فى اتجاه الوصول لحلول توافقية وتشاورية فى قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. Advertisements

أديس أبابا ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات على مدار اليومين قواعد تشغيل سد النهضة، بهدف الوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020 وذلك طبقا للبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية بواشنطن فى 6 نوفمبر الحالى.

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