شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز برئاسة لجنة الأمم المتحدة للسياسات الاجتماعية والفقر عن أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى اجتماع اللجنة الثالثة للسياسات الاجتماعية والفقر والنوع، المنعقدة بمقر الأمم المتحدة بأديس أبابا منذ أمس واليوم، تحت شعار "إطلاق التقدم الأفريقى نحو القضاء على الفقر والحد من عدم تكافؤ الفرص".

وفازت مصر برئاسة لجنة السياسات الاجتماعية والفقر بالأمم المتحدة عن قارة أفريقيا، لمدة عامين 2020 – 2021، للمرة الثالثة على التوالى منذ إنشاء اللجنة عام 1979، وذلك بعد انتخابات شارك فيها أكتر من 50 دولة أفريقية، شملت المناطق الأفريقية الخمس: "شمال أفريقيا، شرق أفريقيا، غرب أفريقيا، وسط أفريقيا، جنوب أفريقيا" لتشكيل هيئة المكتب، بما يشمل اختيار خمسة مناصب لرئاسة اللجنة والمقررين ممثلين عن المناطق الأفريقية الخمس.

من جانبه أكد الدكتور صابر سليمان أن فوز مصر برئاسة اللجنة يعزز الدور الريادى المصرى بالقارة الأفريقية، فى ظل ترأس مصر للاتحاد الأفريقى فى دورته الحالية، كما يعظم سبل دعم القارة الأفريقية فى مجال تعزيز الهجرة الآمنة وتمكين المرأة وتوفير الرعاية الاجتماعية بكل أشكالها وتكافؤ الفرص فى مجالات التعليم والصحة وغيرها، فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذا أجندة إفريقيا 2063.

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ومن المقرر أن يتم استكمال أعمال اللجنة فى إطار رئاسة مصر للجنة السياسات الاجتماعية لوضع الخطط المستقبلية لأعمال اللجنة خلال عامى 2020 – 2021.

وفى السياق ذاته شارك الدكتور صابر سليمان فى اجتماع لجنة الخبراء من الدول الأفريقية؛ لمناقشة التقارير المعدة من لجنة السياسات بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية والاستثمار بالخدمات الاجتماعية فى الدول الأفريقية وذلك على مدار يومى 12 و13 نوفمبر 2019.

ويأتى ذلك فى إطار قيام وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالمشاركة فى اجتماعات المفوضية الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، والخاصة بلجنة السياسات الاجتماعية والفقر والنوع، والتى تعد الهجرة أحد أهم محاورها بالإضافة إلى القضاء على الفقر وكذلك الحد من عدم تكافؤ الفرص بالقارة الأفريقية.