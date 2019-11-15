شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تنفى 13 شائعة أبرزها إلغاء مجانية التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات رصد 13 شائعة انتشرت خلال الفترة من 8 - 15 نوفمبر الجارى.

وتضمنت هذه الشائعات زيادة القيمة الإيجارية على وحدات إسكان الأكثر احتياجاً بمحافظة القاهرة، وإلغاء مجانية التعليم بالمدارس الحكومية بشكل تدريجى، وبيع المستشفيات الحكومية غير المؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحى الجديدة، وتأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر لعدم جاهزية المستشفيات.

كما تضمن تقرير المركز شائعات تداول أدوية سكر منتهية الصلاحية فى الصيدليات، وزيادة سنوات تكليف الأطباء بنظام التكليف الجديد، وانتشار حشرات ناقلة للأمراض قادمة من الحدود الجنوبية، ودخول وحدات دم ملوثة بالفيروسات للبلاد، وتصدير دواجن مصرية فاسدة إلى الخارج، واستيراد شحنات أرز غير مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، وبناء أسوار من الكتل الفولاذية حول العاصمة الإدارية الجديدة، واتجاه الحكومة لخصخصة مصانع الغزل والنسيج، وتسرب بقعة زيتية بمياه النيل بمحافظة أسوان.