شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد طبيعة الحركة المرورية بكوبرى أكتوبر اليوم الجمعة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من السيولة المرورية بكوبرى أكتوبر فى الاتجاهين صباح اليوم الجمعة، حيث اختفت التكدسات وكثافات السير.

ورصد اليوم السباع لقطات لكوبرى أكتوبر الذى تميزت فيه حركة السير بالسيولة، مع متابعة لرجال الإدارة العامة للمرور، لمواجهة أى أعطال للسيارات.

وتعمل الإدارة العامة للمرور على تكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل حركة السير.