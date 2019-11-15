شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ثانى جلسات عزل ترامب.. من يتولى حكم أمريكا لو أطيح بالرئيس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة وتنطلق ثانى جلسات الاستماع فى مجلس النواب الأمريكى لمناقشة ملف عزل ترامب ، بعد جلسة ساخنة انعقدت مساء الأربعاء، وامتدت حتى الساعات الأولى من صباح أمس الخميس.

وقبل الجلسة التى تشهد الاستماع لشهادات من دبلوماسيين أمريكيين لمناقشة ما إذا كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، ارتكب أى مخالفات من شأنها الإضرار بمصالح الولايات المتحدة ودفع قوى أجنبية للتدخل فى الانتخابات الأمريكية 2020، تتزايد الأسئلة حول آلية تلك الجلسات وما إذا كان الديمقراطيين قادرون على عزل ترامب وغير ذلك، إلا أن السؤال الأهم هو: من سيتولى حكم الولايات المتحدة لو تم عزل ترامب بالفعل ؟

وفى تاريخ الولايات المتحدة ، لم يسبق أن تمت الإطاحة بأى رئيس أمريكى بعد أن تم عزله . ففى الحالات الثلاث التى شهدها التاريخ الأمريكى، تم إقرار العزل من مجلسى النواب ضد كلا من أندرو جونسون و بل كلينتون، بينما لم تكمل محاولات عزل ريتشارد نيكسون لاستقالته.

وبالنسبة لجونسون وكلينتون، لم تنجح جهود عزلهما فى مجلس الشيوخ. فجونسون واجه العزل عام 1868 لصدامه مع مجلس النواب بقيادة الجمهوريين حول حقوق من تم تحريرهم من العبودية وإقالته لوزير الحرب إدوين ستاتون. لكن الإجراءات تركزت على إقالة ستانتون فقط، بحسب ما قال مجلس الشيوخ.

وبالنسبة لكلينتون، تركز عزله على تغطيته على علاقته بمتدربة البيت الأبيض بمونيكا لوينسكى أثناء توليه المنصب، ونجا من تصويت مجلس النواب بـ 22 صوت.

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وكان نيكسون قد واجه ثلاثة بنود للعزل على صلة بفضيحة وترجيت، حيث عرقل التحقيق وساعد على التستر على الجرائم المحيطة بالفضيحة.

لكن ماذا يحدث لو وافق مجلس الشيوخ على الإطاحة بترامب من منصبه؟ فمن يتولى الحكم بعده؟.

وفقا للتعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكى الذى تم التصديق عليه سنة 1967، سيتولى نائب الرئيس، وهو مايك بنس الحكم، ويقوم بدوره بتعيين نائب جديد له يجب أن يتم الموافقة عليه من قبل مجلسى الشيوخ والنواب.

وماذا لو أدين مايك بنس نفسه فى القضية ؟ فقد ذكرت تقارير مختلفة بالإعلام الأمريكى أن ترامب أشرك نائبه فى جهوده للضغط على اوكرانيا، وربما تكشف التحقيقات دورا له فى إطار هذه الجهود وينتهى الأمر للإطاحة به مع ترامب.

وفى هذه الحالة، وبحسب ما ذكرت مجلة نيوزويك فى تقرير سابق لها، يتولى الحكم رئيس مجلس النواب، وهى الديمقراطية نانسى بيلوسى.