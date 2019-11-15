شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: فحص 7400 طن من تقاوى البطاطس الأوربية استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن اجمالى ما تم فحصة بالموانئ المصرية لشحنات استيراد تقاوى البطاطس من الاتحاد الاوربى بلغ 7400 طن ، مضيفا أن الحجر الزراعى اخذ عينات وفحص الشحنة جيدة ، والتأكد من مطابقة الشحنة المستوردة ، استعداد لزراعات الموسم الجديد، سواء للإنتاج المحلى أو التصدير وفقا للاشتراطات والضوابط المصرية.

وأضاف "العطار" ، فى تصريحات لـ"الخليج 365 "، أن جميع الشحنات المستوردة من تقاوى البطاطس المستوردة ، قبل دخولها البلاد يتم تطبيق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية، ويتم فحص جميع رسائل تقاوى البطاطس الواردة من دول الاستيراد بدقة فى موانئ وصول الحجر الزراعى، وفحص عينات منها معمليا بمشروع العفن البنى بالبطاطس للتأكد من خلوها من الأمراض ، موكدا أن إجمالى الطلبات المقدمة للحجر الزراعى لاستيراد تقاوى البطاطس للموسم الجديد بلغت 180 ألف طن .

يذكر أن محصول البطاطس يزرع فى 3 عروات هى العروة النيلية التى تزرع فى اواخر اغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية "الأساسية" والتى تزرع فى اكتوبر ونوفمبر وهما يزرعان بتقاوى كسر محلى ثم العروة الصيفية وتزرع فى ديسمبر وحتى اواخر فبراير وتزرع بتقاوى مستوردة من الاتحاد الأوروبي.