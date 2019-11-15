شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يقرر ترقية 101 معلم.. ويؤكد: رسالة المعلمين من أسمى الرسالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بنقل 101 معلم من أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين وكل ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الذين توافرت فيهم الشروط المقررة قانوناً للنقل إلى التخصص أو المرحلة أو الوظيفة المناسبة لهم.

اكد محافظ الجيزة ان القرار جاء وفقًا لحصول المعلمين على الصلاحية اللازمة للنقل ووفقًا لقرار وزير التربية والتعليم بشان منح شهادة الصلاحية اللازمة لنقل أعضاء هيئة التعليم الذين استوفو متطلبات النقل الى التخصص أوالمرحلة أو الوظيفة المناسبة والذين استوفوا البرامج التدريبية التى تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين - شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى .

ووجه راشد رسالة إلى المعلمين طالبهم فيها بضرورة تأدية رسالتهم على أكمل وجه والمساهمة فى إخراج جيل متعلم ومتفتح يساهم فى تنمية المجتمع ورفعة الوطن ومواكبة العصر مؤكداً ان رسالتهم تعد من أسمى الرسالات .

وفى سياق متصل تفقد محافظ الجيزة مدرستى الأمل للتعليم الأساسى والمصطفى الثانوية الجارى إنشائهم بقرية نكلا بمركز ومدينة منشأة القناطر وذلك لخدمة المواطنين بالقرية استكمالا للمجهودات التى تنفذها المحافظة لفتح مدارس جديدة .