شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق يسحب قطعة أرض بما عليها من مبانٍ لمخالفة غرض التخصيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم تنفيذ قرار سحب واسترداد لقطعة الأرض السكنية بالمجاورة الثالثة بالحي الثامن (فيلات) بما عليها من مبانٍ، لمخالفة الغرض المخصص له القطعة وتحويلها إلى نشاط إداري.

وأوضح رئيس الجهاز أن لجنة سحب الأراضي ووضع اليد المشكلة من كل من جهاز المدينة وشرطة التعمير، تمكنت من تنفيذ القرار ورفع عدادات المرافق، ووضع اللافتات لحظر التعامل على القطعة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية ضد المخالف وإنذاره لتصحيح الأوضاع.

وأكد رئيس الجهاز أنه تم تكليف رؤساء الأحياء ومنحهم كافة الصلاحيات التي تتيح لهم متابعة ورصد أية حالات مخالفة في مهدها للتعامل الفوري معها، بهدف سرعة التصدي للمخالفات ومنع العشوائية وهو الأمر الذي لن يسمح به أو يقبله جهاز المدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في ضوء حرص جهاز المدينة المستمر في الحفاظ على الطابع العمراني المميز لمدينة الشروق.

وفي سياق آخر قام المهندس عبدالرءوف الغيطي بجولة تفقدية بمنطقة إسكان الشباب 70م2، و100م2، لمراجعة أعمال التطوير التي تشهدها المنطقة، وكذا الاستماع إلى شكاوى وطلبات السكان للعمل على حلها.

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ووجه رئيس الجهاز، خلال جولته، بضرورة دفع وتكثيف فرق العمل بمشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع مع تنظيم حملات نظافة مكبرة بالمنطقة بصفة دورية.

وأوضح رئيس الجهاز أن العمل يسير طبقاً للخطة الموضوعة، وأن كل مربع سكنى سينال نصيبه من رفع الكفاءة كحق مشروع وأصيل للسكان.