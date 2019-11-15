شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبى التعاون فى "الاقتصاد الدوار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع أستريد شوماكر ممثلة البيئة فى الاتحاد الأوروبى على هامش مشاركتها فى الدورة السابعة عشر من اجتماع وزراء البيئة الأفارقة "الأمسن" حيث ناقشت التعاون المشترك بين الطرفين فى العديد من المجالات البيئية.

وخلال اللقاء دعت الوزيرة ممثلة الاتحاد الأوروبى إلى جلسة مشاورات حول خارطة الطريق للتنوع البيولوجى لما بعد 2020 والتى ستستضيفها مصر فى الربع الأول من 2020 للتأكد من توحيد الرؤى بين الدول المتقدمة والنامية.

وناقشت وزيرة البيئة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى للتعاون فى مجال البيئة وكيفية الاستفادة من التجارب الأوروبية الناجحة فى هذه المجالات البيئية المختلفة.

من جانبها، أكدت ممثلة الاتحاد الأوروبى على أهمية الاقتصاد الدوار وتطرقت لاستضافة مصر الاجتماع الوزارى لاتحاد من أجل المتوسط مشيرة إلى أهمية موضوع الاقتصاد الدوار والذى بدأ بدعم الاتحاد الأوروبى لمصر بهذا المفهوم العام الماضى ويود استكمال الدعم فى ظل رغبة وزارة البيئة فى إعداد قانون البيئة بفلسفة الاقتصاد الدوار.