الاسم عاطل والمهنة تاجر حشيش في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
ألقى ضباط مباحث إمبابة، القبض على عاطل؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
وردت معلومات أكدتها تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، باتجار "شريف م.ع" 25 سنة، عاطل، في المواد المخدرة، متخذا دائرة المركز مسرحا لنشاطه.
عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة الشمال، والرائد محمد بهاء معاون مباحث إمبابة من ضبطه وبحوزته 4 فرش حشيش، بندقية آلية، 5 طلقات، هاتف محمول ومبلغ مالي 500 جنيه.
أقر المتهم بحيازته للمخدر بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع عن تجارته، والهاتف للاتصال بعملائه، والمبلغ حصيلة الاتجار.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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