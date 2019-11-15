ضبط عاطل بحوزته 8 فرش حشيش في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
كمين أعدته وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة أوقع بشاب طرق عالم الإجرام عبر بوابة المخدرات بحثا عن الثراء السريع.
معلومات وردت للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، باتجار شاب عشريني في المواد المخدر وخاصة الحشيش، متخذا دائرة القسم مسرحا لنشاطه غير المشروع.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، أعد الرائدان مؤمن فرج ومحمد بهاء معاونا مباحث إمبابة، عدة أكمنة في الأماكن التي يتردد عليها المتهم، أسفرت إحداها عن ضبطه.
عُثر بحوزة المتهم على 8 فرش حشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالي 1700 جنيه، أقر بحيازتها بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه.
تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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