ضبط 2 كيلو هيروين بحوزة عاطل في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكن ضباط مباحث أوسيم من الإيقاع بعاطل احترف الاتجار في الهيروين.

وردت معلومات للمقدم مجدي موسى رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، تفيد بأن "أشرف. ح" 39 سنة عاطل، يتاجر في المخدرات متخذاً دائرة المركز مسرحاً لنشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد وليد كمال والنقيب إبراهيم فاروق معاونا مباحث أوسيم من ضبطه بالقرب من مسكنه وبحوزتهم 637 لفافة تحوي مسحوق الهيروين المخدر، 22 حصوة هيروين وزنت جميعها 2 كيلو و72 جراما، وفرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم و3 طلقات من ذات العيار إضافة إلى ميزان حساس ومبلغ مالي 46 ألف و 200 جنيه.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد بقصد الاتجار، والهواتف لتسهيل ترويجها، والمبلغ المالي من حصيلة بيعها، والسلاح بقصد الدفاع.