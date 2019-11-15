شقيقان بدرجة تجار سلاح في منشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على شقيقين لاتهامهما بالاتجار في الأسلحة النارية، وتحويل مسكنيهما وكرا لتجارتهما غير المشروعة.
وردت معلومات لرئيس وضباط وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر مفادها قيام "عادل. س" 32 سنة فلاح،
وشقيقه "علي" 27 سنة فلاح، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بمسكنهما وبحوزتهما بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم، طبنجة معدلة عيار 8,5 مم، فرد خرطوش بروحين عيار 12 مم، فرد خرطوش محلى الصنع عيار 16 مم و50 طلقة مختلفة الأعيرة.
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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