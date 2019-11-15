أخبار مصر | لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه بشارع ترعة الزمر الغربي ناصية شارع حامد عبد العظيم لإجراء أعمال إصلاح لخط مياه الشرب قطر 400مم بشارع، لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة الــ11 مساء غدِ الجمعة الموافق 15/11/2019 وحتى الــساعة الــ7 من صباح السبت الموافق 16/11/ 2019.

وأوضحت الشركة بأن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي" منطقة العمرانية الشرقية ".

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال وتوفير سيارات مياه للمناطق المتأثرة خلال فترة الانقطاع.

وأهابت محافظة الجيزة بالسادة المواطنين والمنشآت الحكومية والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، كما أنه من المقرر أن توفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي سيارات محملة بالمياه النقية والصالحة للشرب عند الطلب على رقم طوارئ 125.

