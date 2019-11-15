أخبار مصر | "الوزير" يكشف مفاجأة عن الرئيس السيسي: وفر 20 مليون دولار في هذه الصفقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزير" يكشف مفاجأة عن الرئيس السيسي: وفر 20 مليون دولار في هذه الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن رئيس شركة PRL الأمريكية، قابل في وقت لاحق، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تخفيض 20 مليون دولار من إجمالي قيمة عقود الصفقة، بالإضافة لتخفيض من شهرين لثلاثة أشهر من إجمالي الفترة الزمنية المحددة لتسليم الجرارات الجديدة.

وعن تفاصيل الصفقة أوضح الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر، الذي تم في توقيع العقود النهائية، أنه تشمل توقيع 4 عقود، الأول توريد 50 جرارا جديدا، سعر الواحد 2.5 مليون دولار، والعقد الثاني تحديث وإعادة بعث لـ50 جرارا "هنشيل" موجودين في السكك الحديد منذ السبعينيات، وتعد جرارات متميزة يجيد الفنيين والسائقين المصريين التعامل معها، وتعد الشركة المنتج لمواتير الأصلية لهذه الجرارات.

وأضاف أن العقد الثالث يشمل عمل عمرة رئيسية وجسيمة لـ41 جرارا كانت الشركة إنتجتهم لصالح سكك حديد مصر في عام 2008/ 2009، بينما العقد الرابع يعد عقد صيانة وتشغيل لكل جرارات العقود الثلاثة، ويتضمن بعد التوريد سنتين ضمان، ومن 13 لـ15 سنة صيانة وتشغيل بضمان إتاحية، وتوفير لقطع غيار أصلية للجرارات.

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وتشمل صفقة جرارات السكك الحديد مع شركة PRL الأمريكية، 141 جرار سكك حديد، بتكلفة إجمالية أكثر من 466 مليون دولار، ويأتي التمويل بقرض ميسر من بنك إنجليزي، بفائدة 1% وفترة سماح، ستتحمل السكك الحديد في مصر جزء منها يبلغ 27 مليون دولار قيمة العمرة الجسيمة لـ41 جرارا من المقرر الانتهاء منهم ووصولهم مصر قبل 30 يونيه 2020، حيث سيشهد شهر مايو القادم وصول مواتير الجر والمحركات متعمرة من امريكا، بالتوازي مع قيام شركة ايرماس باشراف من شركة PRL الأمريكية بتجديد ورفع كفاءة هياكل الجرارات ودهنها وتوحيد شكل هذه الجرارات مع الجرارات الجديدة.

وتعد الصفقة ثاني أكبر صفقات السكك الحديد بعد صفقة توريد وتصنيع 1300 عربة قطارات مجري روسي.

وجاء ذلك خلال توقيع العقود النهائية، الخميس، لتصنيع وتوريد وتحديث وعمل عمرة جسيمة ل 141 جرار سكة حديد ( 50 جرار جديد – تحديث 50 جرار من الاسطول الحالي -عمرة جسيمة لعدد 41 جرارا من الأسطول الحالي، بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة PRL الأمريكية، وبحضور كلا من رئيس هيئة السكة الحديد، رئيس وقيادات الشركة الأمريكية، وذلك بمقر وزارة النقل بمدينة نصر.